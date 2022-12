Zeeuwse brandweer redt drie mensen uit woning, elf omwonenden geëvacueerd

Elf bewoners van omringende woningen moesten hun huizen verlaten en werden elders opgevangen. Een aantal van hen had eveneens rook ingeademd en is door ambulancepersoneel nagekeken, meldt de brandweer.

De brandweer kreeg rond 03.40 uur een melding over de brand in de benedenwoning aan de Kasteelstraat. Omdat er mogelijk mensen binnen waren, rukte ze direct met meerdere voertuigen uit. De eerste ploegen wisten twee mensen uit de woning te halen. De derde bewoner werd later naar buiten gebracht. Rond 04.00 werd het sein brand meester gegeven. Nadat de brandweer de naastgelegen woningen had gecontroleerd, konden alle geëvacueerde buren terugkeren. Waardoor het vuur is ontstaan is niet bekend.