OM onderzoekt fotomontage op GeenStijl

Op de foto, die woensdag werd gepubliceerd, is gezicht van Van Aartsen over dat van de Amerikaan James Foley is geplakt, vlak voordat de journalist wordt onthoofd door strijders van ISIS. Het beeld stond bij een bericht waarin de westerse censuur van 'de gruwelijke werkelijkheid van alledag' wordt gehekeld.

„Ongezellige demonstraties gepland? Verbieden!”, zo staat er. Het bericht eindigt met de woorden: „Onwetendheid is de eerste stap naar onvrijheid en achterlijkheid.”

Het OM laat per email aan GeenStijl weten: „Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in ons land en journalisten hebben een bijzondere positie in onze rechtsstaat. Er zijn echter grenzen aan de vrijheid van meningsuiting en de vraag is of hier door de journalist een strafrechtelijke grens is overschreden.”

GeenStijl was donderdag niet bereikbaar voor een reactie. De gemeente Den Haag liet weten zelf niet te hebben aangestuurd op strafrechtelijk onderzoek. Verder wil de gemeente geen commentaar geven op de kwestie.