Spookrijder veroorzaakt frontale botsing

Op het knooppunt de Roode Leeuw is de rijbaan in beide richtingen enige tijd afgesloten geweest. Er is onder meer een traumahelikopter ingezet.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik