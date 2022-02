Premium Het beste van De Telegraaf

Deze Nederlanders verliezen hun groene vinkje: ’Het is te gek voor woorden!’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Cor en Hetty Bogers zijn in december geboosterd in Portugal, maar hun prik is nog steeds niet geregistreerd in de CoronaCheck-app. „De Nederlandse overheid krijgt het maar niet voor elkaar om ons Portugese vaccinatiebewijs te registreren.” Ⓒ FOTO Marcel van Hoorn

Bij zo’n half miljoen Nederlanders verdwijnt vanaf dinsdag het ’groene vinkje’ uit de CoronaCheck-app. Sommigen van hen piekeren er niet over een booster te halen, anderen twijfelen nog, wachten liever nog even af of hebben de booster allang gehaald, maar deze werd nooit geregistreerd. Vier Nederlanders vertellen waarom hun QR-code niet meer werkt en of zij van plan zijn daar iets aan te doen. ,,Ik zit niet te wachten op een booster, want wat komt er daarna nog? Prikken vier, vijf en zes?”