ZOMER WIL NIET

Het zeer actieve lagedrukgebied boven Scandinavie dat deze week kou en veel buien bracht, wordt namelijk op termijn afgelost door nieuwe depressie-activiteit. Hooguit kan het begin volgende week een dag of wat even wat zachter worden met maxima rond 20 graden. Daarna duiken we terug naar het te koele en onbestendige weer.

Vandaag is het wisselend bewolkt met later kans op een enkele bui. Er is echter ook zon en het wordt 15-17 graden. Morgen en zaterdag vallen er veel buien of zijn er langere periodes met regen. Ook onweer is mogelijk. Het is met 16-19 graden nog steeds te koud voor eind augustus. Zondag is het dan wat droger maar buien liggen in een westelijke stroming in de nieuwe week alweer op de loer.