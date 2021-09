Groningse dansleraar krijgt 7 jaar cel voor reeks zedendelicten

A. heeft zich volgens de rechtbank in Groningen ook schuldig gemaakt aan andere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De slachtoffers zijn leerlingen, stagiairs en docenten van Groningen Dance Center (GDC) en waren bijna allemaal minderjarig. A. runde de dansschool met circa 450 leerlingen, die inmiddels is gesloten, sinds 2004.

Het misbruik begon in 2015 en vond plaats tijdens privésessies. Die waren volgens A. nodig om bij een demoteam te komen of voor een carrière in Amerika. Vaak ging het om stretchoefeningen en massages. Daarbij bracht A. het hoofd van slachtoffers, zittend in een split of spagaat, naar zijn geslachtsdeel. Volgens veel slachtoffers droeg hij daarbij een trainingsbroek met een gat bij zijn kruis.

De rechter vindt de verklaringen betrouwbaar. A. heeft volgens de rechter misbruik gemaakt van zijn machtspositie. De rekoefeningen hadden „onmiskenbaar een seksuele lading”, aldus de rechter.

’Vrijwillig’

Het gedrag van A. stond in 2017 al ter discussie, maar dat leidde toen niet tot aangiftes. Na nieuwe incidenten stapten de vrouwen in augustus 2020 naar de politie.

A. heeft orale seks met een van de slachtoffers bekend, maar dat zou vrijwillig zijn geweest. Hij ontkent alle andere verdenkingen. Er is in zijn ogen sprake van een complot met op elkaar afgestemde verklaringen. De aangiftes zouden zijn gedaan uit jaloezie en onschuldige handelingen waren achteraf anders ingekleurd. De rechtbank gelooft dit niet. De slachtoffers hadden na augustus 2020 weliswaar contact met elkaar in een WhatsApp-groep, maar volgens de rechter zijn daar geen persoonlijke ervaringen en details uitgewisseld.

A. heeft ook een beroepsverbod van vijf jaar en een contactverbod met de slachtoffers van vijf jaar gekregen, die ingaan na de celstraf. A. is volledig toerekeningsvatbaar. Deskundigen hebben geen psychische stoornissen bij hem aangetroffen.