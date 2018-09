Oor aannaaien

Tot de komst van de 3D-printer was restauratie tijdrovend en kostbaar, maar uiteindelijk heeft het masker dan toch een nieuw oor gekregen. Voor het museum was het een primeur om 3D-scannen en 3D-printen toe te passen bij restauratie.

Het resultaat is vanaf deze week te bewonderen in Museum Het Valkhof in Nijmegen. De rechterkant van het masker is met behulp van een 3D-scanner in kaart gebracht. Die meetgegevens zijn in de computer 'omgedraaid' tot een linkerkant. Vervolgens kon dit ontwerp met behulp van een 3D-printer uitgeprint worden. De prints zijn vervolgens in het originele gezichtsmasker geplakt en van de juiste kleur voorzien.

Het verschil tussen origineel en print is nauwelijks te onderscheiden.

Adres: Kelfkensbos 59, Nijmegen. Info: www.museumhetvalkhof.nl