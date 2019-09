Agent hersendood na schietincident Luik

De agent werd volgens de omroep beschoten bij een routinecontrole van een auto waarin een man leek te slapen. Die haalde een vuurwapen tevoorschijn en vuurde.

De agent werd beschoten bij een routinecontrole van een auto waarin een man leek te slapen. Die haalde rond 08.20 uur direct een vuurwapen tevoorschijn en vuurde. De agent werd in zijn hoofd geraakt.

De 30-jarige politieman was volgens Belgische media vader van drie kinderen. De burgemeester van de stad sprak meteen zijn steun uit aan het politiekorps. Ook het korps in Antwerpen deed dat. „Onze gedachten gaan uit naar de familie, de nabestaanden en de collega’s van de politieman die vandaag is omgekomen bij een incident in Luik. We staan schouder aan schouder met onze collega’s.”

De straat waar is geschoten is afgesloten voor verkeer. Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in.