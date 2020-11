Amsterdamse coffeeshop gesloten na explosie

Ⓒ Olim Bajmat

AMSTERDAM - De coffeeshop op de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam waar in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was, is op last van burgemeester Femke Halsema voor onbepaalde tijd gesloten. Ze heeft dit besluit genomen omdat de openbare orde in de omgeving van het pand in ernstige mate is aangetast.