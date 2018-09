Bezuinigingen door trajectcontrole

Door de tegenvallers voor het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt de boekhouding daar een nog moeilijkere klus en die zorgt al voor spanningen tussen minister Opstelten en zijn staatssecretaris Teeven. Een van de financiële klappen is dat bezuinigingen op rechtsbijstand en griffierechten niet worden gehaald omdat die niet door de Eerste Kamer goedgekeurd zullen worden, is de stellige verwachting op het departement. Omdat er in deze sector ook tegenvallers zijn, zal er volgend jaar tussen de 70 en 150 miljoen euro gevonden moeten worden om alleen dit al te repareren.

Gevangenissen

Deze tegenslagen kunnen de twee VVD-bewindslieden van Justitie totaal niet gebruiken. Vooral Teeven had al enkele problemen waardoor hij juist op extra geld hoopte. Zo wordt er intern rekening mee gehouden dat er nog eens 700 extra banen verdwijnen in het gevangeniswezen als daar niks verandert, meldde deze krant eerder. Teeven wilde proberen om geld los te peuteren voor de sector bij de begrotingsonderhandelingen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast eist de reclassering met veel bombarie circa 15 miljoen van hem omdat er wachtlijsten dreigen te ontstaan.

Rondom de begrotingsonderhandelingen zijn vooralsnog geen geluiden te horen over extra geld dat naar het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat, al vroeg onderhandelingspartner SGP wel om meer bestedingsruimte voor het OM. Dat zou betekenen dat Opstelten en Teeven hun geldproblemen vooral intern moeten oplossen en dat gaat niet zonder strijd. De staatssecretaris aast al tijden op het potje van 105 miljoen dat jaarlijks extra naar Opsteltens politie gaat, maar de minister geeft nul op het rekest. In het departement is ook bij de diensten die onder Teeven vallen ergernis over die opstelling van de minister.

Het ministerie zelf wil officieel niet op de details ingaan.