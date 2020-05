Analyse: zonder Henk Krol lijkt lot 50Plus bezegeld

Een knuffelbeer, zo wordt Eindhovenaar Krol (70) in de Tweede Kamer gezien. Hij is altijd een uithangbord voor 50Plus geweest, met hart voor de zaak. De partij klom, tot het laatste gekrakeel uitbrak, met rasse schreden in de peilingen. Er werd zelfs even gedroomd van kabinetsdeelname na de verkiezingen van volgend jaar.

Bekijk ook: Henk Krol stopt als fractieleider 50Plus

Nu Henk zijn biezen heeft gepakt en met ex-PvdD’er Femke Merel van Kooten-Arissen een nieuwe partij begint, resteert er bij 50Plus weinig talent. De meest bekende gezichten in de Tweede Kamer zijn die van voormalig televisiepresentatrice Léonie Sazias en die van voormalig vakbondsvrouw en PvdA’er Corrie van Brenk. Stemmenkanonnen zijn deze twee Kamerleden echter nooit geweest en op hun expertisegebieden zorg en sociale zaken excelleren ze niet.

Anders is dat voor 50Plus-senator Martin van Rooijen. In de Tweede Kamer wordt de oud-KVP’er en - staatssecretaris gezien als een terriër als het gaat om de pensioenen. Maar zonder Krol in de cockpit lijkt ook wingman Van Rooijen vleugellam.

De kans is daarom groot dat zonder Krol het relatief jonge 50Plus als een plumpudding in elkaar zal zakken. En dat kan de partij van het eeuwige interne geruzie en gekrakeel eigenlijk alleen zichzelf kwalijk nemen.