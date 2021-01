Postcodeloterijwinnaar Yolanda: ’Ik ga maandag gewoon naar kantoor’

Premium Binnenland

Eerste Britten geweigerd aan Nederlandse grens

De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar 1900 personen aan de Nederlandse buitengrenzen geweigerd. Op Schiphol, maar ook op andere lucht- en zeehavens werden ze in 2020 teruggestuurd op basis van de inreisbeperkingen vanwege corona of omdat hun reisdocumenten niet in orde waren. In het nieuwe ja...