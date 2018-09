'Jumbo groeit harder dan de markt'

Als dat buiten beschouwing wordt gelaten, komt de zogenoemde autonome omzetgroei uit op 3,4 procent. Daarmee presteert de formule beter dan het marktgemiddelde, zo claimt de keten, want dat kromp met 0,2 procent. Dat maakte de supermarktonderneming woensdag bekend.

Bij de C1000-winkels die Jumbo 2 jaar geleden overnam, liep het anders. Daar daalde de consumentenomzet met 33 procent tot ruim 1,2 miljard euro. Dat komt volgens de onderneming door de sterke afname van het aantal winkels en is in lijn met de geplande afbouw van de C1000-formule. Jumbo is bezig de C1000-winkels om te bouwen naar Jumbo's en verwacht deze operatie medio 2015 af te ronden.

Jumbo had een hit met de WK-actie met het juichpak van de stylist van het zuiden Roy Donders. De pakken (ruim een kwart miljoen) waren binnen de kortste keren uitverkocht. De actie heeft zeker bijgedragen aan de sterke omzetontwikkeling, zegt financieel directeur Ton van Veen. „Maar een half jaar bestaat uit 6 maanden, en niet uit die ene WK-maand”, relativeert hij.

Het familiebedrijf geeft geen winstcijfers over het halfjaar, maar volgens Van Veen heeft de positieve omzetontwikkeling geleid tot een hogere winstgevendheid.

Jumbo vertrouwt erop ook in de tweede helft van het jaar goede resultaten te kunnen neerzetten, ondanks de hevige concurrentie en aanhoudende druk op de winstmarges. Groei is alleen mogelijk door marktaandeel van de concurrentie af te snoepen, geeft Van Veen aan. „Supermarkten opereren in een verdringingsmarkt. Wij groeien maar de markt als geheel niet. Dat betekent dat onze groei ten koste gaat van de concurrentie.”

Het concern zegt op dit moment een marktaandeel te hebben van 20 procent (Jumbo: 14 procent, C1000: 6 procent). Daarmee is het concern op marktleider Albert Heijn na de grootste supermarktketen van Nederland.