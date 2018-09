Rechtszaak 'kasteelmoord' openbaar

De Belgische kasteelbewoner Stijn Saelens werd in januari 2012 doodgeschoten in het West-Vlaamse Wingene, volgens justitie in opdracht van zijn schoonvader André G. Die beweert dat het slachtoffer incest heeft gepleegd met zijn dochtertje. Meerdere advocaten hadden gevraagd om het deel van het proces dat hierover gaat achter gesloten deuren te behandelen, maar dat wees de rechtbank af.

Huurmoord

De Tilburger Franciscus ’Roy’ L. heeft de huurmoord volgens het OM gepleegd met zijn inmiddels overleden oom uit Eindhoven. Evert de C. uit Zeeland staat terecht voor zijn rol als vermoedelijk ’moordmakelaar’. De vierde verdachte, Pierre S., zou de moord op verzoek van zijn vriend G. hebben georganiseerd.

De eerste getuigenverhoren vinden plaats op 2 mei.