Domper voor minister: Nederland mag ’Griekse’ statushouders niet terugsturen

DEN HAAG - Nederland mag asielzoekers die eerder in Griekenland een verblijfsvergunning hebben gekregen, niet zomaar terugsturen naar Griekenland. De statushouders reizen soms door naar Nederland om hier een asielaanvraag te doen. Maar omdat zij al in Griekenland zijn toegelaten, komen ze in beginsel niet meer in aanmerking voor asiel in Nederland.