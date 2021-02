Honderden Duitse agenten treden hard op tegen radicale moslimorganisatie

Aan de operatie deden zo'n achthonderd agenten mee. Zij deden invallen op 26 locaties in Berlijn en deelstaat Brandenburg. De autoriteiten konden nog niet zeggen of ook arrestaties zijn verricht. De operatie zou vooral bedoeld zijn geweest om bewijs te verzamelen tegen de groep, die inmiddels is verboden door de regionale overheid.

Jama'atu Berlin zou ongeveer twintig leden tellen. Zij kwamen bijeen in parken en woningen om preken te horen. Ook gebruikte de groep YouTube en Instagram om propaganda te verspreiden. Sommige leden behoorden voorheen tot een islamitische organisatie die in 2017 is verboden. Die had banden met Anis Amri, de Tunesiër die in 2016 een vrachtwagen gebruikte om een aanslag te plegen in Berlijn.