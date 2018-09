Reeks aan liquidaties op de loer

Het slachtoffer, dat nauwe banden onderhield met de eerder dit jaar doodgeschoten misdadiger Gwenette Martha, werd gezien als een van de hoofdverdachten in onder meer de dubbele liquidatie eind 2012 in de Staatsliedenbuurt. Sindsdien zijn in deze onderwereldvete al zeker zeven betrokkenen om het leven gebracht.

Het scheelde overigens maar weinig of de Nederlands-Marokkaanse Derkiaoui van der Meijden, door zijn vrienden vaak Derk genoemd, had kans gezien om aan de schutter te ontkomen. Na een eerste salvo op de hoek van de Borneokade en de C. van Eesterenlaan in het oostelijk stadsdeel wist het slachtoffer nog weg te rennen. Kogelgaten in de muur maken duidelijk dat er van een flink kaliber gebruik is gemaakt.

Lees hier hoe Van der Meijden volgens ooggetuiges smeekte om een ambulance: