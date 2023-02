Drukte op wegen richting wintersportgebieden

De populairste wintersportbestemmingen zijn Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. In dat laatste land krijgen wintersportliefhebbers zaterdagochtend te maken met wat vertragingen. In Duitsland valt het vooralsnog mee, aldus de ANWB, net als in Frankrijk. Daar stokt het alleen in de wintersportgebieden zelf.

Opnieuw oponthoud

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 februari moeten automobilisten opnieuw rekening houden met oponthoud richting wintersportgebieden. Dan begint de voorjaarsvakantie in de regio’s Midden en Noord.