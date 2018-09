Politie voorkomt moordpartij op school

De leiding van de South Pasadena High School kreeg vorige week donderdag het bange vermoeden dat de tieners iets in hun schild voerden. Daarop is de politie gewaarschuwd, die het duo de afgelopen dagen in de gaten hield. Maandag zijn de twee aangehouden. Een van de jongens sloeg nog tevergeefs op de vlucht.

Agenten hebben bij huiszoekingen geen wapens aangetroffen. Wel zijn computers van de jongens in beslaggenomen. Ze blijken op internet onderzoek te hebben gedaan naar zware wapens en explosieven. Ook is volgens de politie bewijs gevonden waarin ze hun vijf potentiële slachtoffers met naam en toenaam noemen. Het onderzoek naar wat de scholieren precies van plan waren, loopt nog.