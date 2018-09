1,6 miljoen subsidie taxivervoer verduisterd

Het taxibedrijf van de man ontving de rijkssubsidie voor de proef in 2011. Aan het project kwam vorig jaar een einde, maar het geld bleek verdwenen te zijn. Volgens het OM heeft het bedrijf ondanks herhaalde oproepen nooit een accountantsverklaring overlegd.

Twee woningen en een bedrijfspand in de regio Utrecht zijn doorzocht. Daarbij is administratie in beslag genomen alsmede onder meer ruim 20.000 euro aan contant geld, schilderijen en vier complete duikuitrustingen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de voormalige directeur tevergeefs om de accountantsverklaringen of terugbetaling van het geld had gevraagd, heeft aangifte gedaan.

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) arresteerde hem.