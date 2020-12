’Partybussen’ op de rem na ophef studentenfeest Vindicat

Het bedrijf meldt vrijdag op Facebook: „Wij hebben de reizigers tevergeefs gevraagd zich aan de regels te houden. Wij erkennen dat dit fout is gegaan en daarbij nemen wij ook onze verantwoordelijkheid. Wij hadden als bedrijf de busreis moeten stoppen.”

De feestende groep bleek te bestaan uit twee jaarclubs van het Groninger Studentencorps Vindicat, een mannen- en een vrouwenclub. De bestuursvoorzitter van de vereniging liet donderdagavond weten dat deze twee jaarclubs de rest van het collegejaar zijn geschorst en dus niet meer in clubverband kunnen deelnemen aan activiteiten.

BoostBussen benadrukt dat bij iedere busreis de reizigers wordt gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen en de hele rit een gezichtsmasker te dragen. „Maar regels hebben weinig zin als daar niet op gehandhaafd wordt en er kan niet altijd vanuit worden gegaan dat reizigers die verantwoordelijkheid zelf nemen”, zegt het bedrijf.

