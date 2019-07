Doden en vermisten na instorting pand Mumbai

Het pand van vier verdiepingen stond volgens Indiase media in de wijk Dongri in het zuiden van de metropool.

Reddingswerkers zoeken in het puin naar overlevenden. Waarom het pand is ingestort, is nog niet bekend. Volgens plaatselijke media is Dongri een dichtbevolkte wijk met veel uitgewoonde panden. De wijk werd recent ook getroffen door buitensporige regenval.