Algerije pakt 200 Syrische vluchtelingen op

De Syriërs, onder wie 20 kinderen en 10 vrouwen, werden maandag vlakbij de grens met Libië tegengehouden. Algerije is, net als veel andere landen in Noord-Afrika, bang dat militante islamieten de chaos in Libië misbruiken om wapens te smokkelen, strijders te trainen en migranten naar Europa te verschepen. Vermoedelijk halen ze zo geld op om hun activiteiten te financieren.

In het land heerst veel onrust na de opstand tegen en val van leider Muammar Kaddafi in 2011. Gewapende groeperingen die samen tegen de dictator optrokken, vechten nu tegen elkaar. Libië is een belangrijke doorvoerroute voor migranten uit conflictgebied uit landen als Syrië en Soedan. Volgens Italië hebben dit jaar alleen al 100.000 migranten per boot de kust van het land weten te bereiken.