Stadsverbod voor tbs-moeder Enschede

De moeder probeerde in 2009 zichzelf, haar zoon en dochter van het leven te beroven met een cocktail van drank en pillen. Het drietal overleefde de poging, maar de zoon pleegde 2 jaar later zelfmoord. Zijn moeder zat toen al in een tbs-kliniek. Intussen was gebleken dat zij haar kinderen had geterroriseerd. De dochter is nog steeds doodsbang voor haar moeder.

Het meisje en haar vader spanden maandag een kort geding aan om een stadsverbod voor de moeder af te dwingen. De advocaat van de moeder liet maandag weten dat de vrouw wel wilde instemmen met een gebieds- en contactverbod, maar de vrijheid wilde hebben om haar ouders op te zoeken, die ook in Enschede wonen. De rechter heeft de belangen van de minderjarige dochter echter zwaarder laten wegen, lichtte een persrechter dinsdag toe. „Het meisje woont in Enschede, gaat daar naar school, haar sociale leven speelt zich door de hele stad af. Zij mag niet in haar leven belemmerd worden. Daarom geldt het gebiedsverbod voor de hele gemeente Enschede.”

In het vonnis is opgenomen dat de advocaten van beide partijen zullen overleggen als zich iets bijzonders in het leven van de ouders voordoet, zoals ernstige ziekte of overlijden. De vader is bereid om dan afspraken te maken over een uitzondering.

De zaak heeft veel stof doen opwaaien. Burgemeester Peter den Oudsten van Enschede deed eerder een beroep op de moeder om weg te blijven. Een actiegroep zamelde 13.000 handtekeningen in tegen haar komst en bracht die naar het ministerie van Justitie.