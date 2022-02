Ploumen over meldingen ongewenst gedrag: ’ernstig genoeg’ voor nieuw onderzoek

Ploumen geeft aan de afgelopen dagen te zijn benaderd door meerdere vrouwen die haar hadden verteld over ’ongepast gedrag, waardoor zij zich onveilig voelden’ na gedrag van Kamerlid Gijs van Dijk. Ploumen sprak met twee vrouwen. „Op basis daarvan ben ik tot de conclusie gekomen dat dat onderzocht moet worden, extern en onafhankelijk. Dat heb ik ook aan Gijs van Dijk verteld. Hij heeft daarop besloten zijn zetel ter beschikking te stellen.”

Volgens Ploumen zijn de beschuldigingen ’ernstig genoeg’ voor een nieuw onderzoek. „Het betreft geen medewerkers of collega’s, maar mensen die hij uit de privé-sfeer kent. Maar ik voel mij ook verantwoordelijk voor hun veiligheid.”

’Meld je’

Bij een eerder onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van een klacht van PvdA-lid Cornelia Klaster (in 2019) is volgens Ploumen door een ’extern onafhankelijk bureau’ geconcludeerd ’dat er geen aanwijzigingen zijn voor het gedrag dat mevrouw Klaster toeschreef aan Gijs van Dijk’, aldus de fractievoorzitter.

Achteraf werd geklaagd dat het onderzoeksbureau niet onafhankelijk zou zijn, maar volgens Ploumen was dit onderzoeksbureau wel onafhankelijk. „Er is geen PvdA’er in dat bureau en er is ook geen PvdA-lid van dat bureau.” Toch zal ze ook deze klachten overdragen aan het nieuwe onderzoeksbureau voor een herbeoordeling.

Ploumen roept andere vrouwen op: meld je als er meer is. „Ik vind dat ik niet alleen naar die vrouwen moet luisteren, maar ook stappen moet zetten. Ik vind het verschrikkelijk.” De PvdA-leider vindt overigens niet dat ze zelf steken heeft laten vallen. „Maar het is wel erg pijnlijk.”

De PvdA-leider wil niet zeggen wat voor meldingen er precies tegen Van Dijk zijn gedaan. „Het gaat om ongepast gedrag, maar ik laat het aan de vrouwen wat ze daarover willen zeggen.”