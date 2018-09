De natste plaatsen ter wereld

Mawsynram, India

Gemiddelde regenval per jaar: 11,871 millimeter

Dit dorpje in de staat Meghalaya in het Noord-Oosten van India vecht met het nabijgelegen Cherrapunji om de titel 'natste plek ter wereld'. De inwoners gebruiken gras op hun hutten om het oorverdovende geluid van de regen wat te verzachten.

Cherrapunji, India

Gemiddelde regenval per jaar: 11,777 mm

Hier valt volgens meteorologen net iets minder regen per jaar dan in het 15 kilometer verderop gelegen Mawsynram. Opvallend is dat de inwoners in de winter regelmatig te kampen hebben met een watertekort, aangezien het dan maanden achter elkaar niet kan regenen. Gedurende het regenseizoen plenst het soms echter wel eens 20 dagen achterelkaar non-stop.

Tutunendo, Colombia

Gemiddelde regenval per jaar: 11,770 mm

Dit gebied kent twee regenseizoenen waardoor het eigenlijk het hele jaar door nat is in dit dorpje in het Noord-Westen van Colombia.

Cropp River, Nieuw-Zeeland

Gemiddelde regenval per jaar: 11,516 mm

Deze rivier, die slechts 9 kilometer lang is, krijgt gedurende het jaar grote hoeveelheden neerslag te verwerken wat resulteert in kolkende watermassa's en watervallen.

San Antonio de Ureca, Bioko,Equatoriaal-Guinea

Gemiddelde regenval per jaar: 10,450 mm

San Antonio de Ureca op het eiland Bioko is de natste plek van het Afrikaanse continent. Het droge seizoen loopt van november tot maart, de rest van het jaar regent het vaak hevig. Gedurende het droge seizoen worden de stranden druk bezocht door schildpadden die er hun eieren komen leggen.

Debundscha, Kameroen

Gemiddelde regenval per jaar: 10,299 mm

Het dorpje Debundscha ligt aan de voet van Mount Cameroon, de hoogste berg van Afrika. Deze locatie zou bijdragen aan hevige regenval hier omdat de regenwolken door de berg worden tegengehouden om verder te drijven.

Big Bog, Maui, Hawaii

Gemiddelde regenval per jaar: 10,272 mm

Ondanks de veelvuldige regenval heeft Big Bog, in de tropische heuvels bij het dorpje Hana op Maui, een grote aantrekkingskracht op toeristen dankzij de weelderige begroeiing.

Mount Waialeale, Kauai, Hawaii

Gemiddelde regenval per jaar: 9763 mm

Waialeale betekent 'overlopend water'. De regen maakt deze non-actieve vulkaan zo nat en glad dat hij extreem moeilijk begaanbaar is.

Kukui, Maui, Hawaii

Gemiddelde regenval per jaar: 9293 mm

Deze top van de berg Mauna Kahalawai, een oude schildvulkaan, staat op de negende plek van natste plaatsen ter wereld.

Emei Shan, Sichuan, China

Gemiddelde regenval per jaar: 8169 mm

Deze berg, de hoogste van de vier heilige bergen van het boeddhisme, kampt met de meeste neerslag van China. Er vindt hier een fenomeen plaats dat 'wolkenzee' heet en waarbij er gedurende het regenseizoen een dubbele laag wolken ontstaat wat zorgt voor hevige stortbuien.

Bron: Herald Sun