Bouwvakker valt van dak appartementencomplex in centrum Nederweert

De bouwvakker viel even na half tien door nog onbekende oorzaak van een schuin dak en kwam ongelukkig op de bouwsteiger terecht. Hij raakte gewond en is door de brandweer met de ladderwagen naar beneden gehaald. Dat meldt Nederweert24.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.

Later meer.