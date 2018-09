Meer olifanten gedood door vraag naar ivoor

"De huidige vraag naar ivoor is niet vol te houden. Die vraag moet omlaag, anders zal het aantal olifanten blijven afnemen", stelt Iain Douglas-Hamilton, oprichter van Save the Elephants.

Van alle Afrikaanse olifanten die sterven, wordt 65 procent gedood door een stroper. Tien jaar geleden was dat nog 25 procent. De relatieve sterftecijfers lopen per land sterk uiteen, blijkt uit de studie in de Proceedings of the National Academy of Science. Hoeveel olifanten nog in Afrika leven is volgens Douglas-Hamilton moeilijk te berekenen. Naar schattig zijn het er zo'n 400.000.