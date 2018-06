Israël bevestigt verlenging bestand Gaza

Israël heeft ingestemd met een verlenging van het bestand in de Gazastrook met 24 uur. Volgens een bron bij de veiligheidsdiensten is dat gedaan op verzoek van Egypte. Eerder had een Palestijnse functionaris de verlenging bevestigd van het staakt-het-vuren, dat om 23.00 uur maandagavond (onze tijd) zou aflopen.