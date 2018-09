Bij een treinongeluk in India zijn maandag zeker 18 doden gevallen, onder wie 8 kinderen en 6 vrouwen. Een hard rijdende trein kwam bij een spoorwegovergang in botsing met een tuktuk. Volgens de politie waren de slagbomen van de spoorwegovergang niet gesloten. Het ongeluk gebeurde in de deelstaat Bihar, in het noordoosten van het Zuid-Aziatische land.