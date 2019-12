Dierenarts laat verkeerde hond inslapen

Andrea Martinez bracht haar hondje Ziggy onlangs naar de dierenarts in kwestie. Het dier moest geopereerd worden omdat hij problemen had met zijn ademhaling. Ziggy moest een nachtje blijven, maar Martinez kreeg later plotseling een telefoontje dat ze haar trouwe viervoeter hadden laten inslapen.

„Hij deed net alsof dit geen verrassing voor me had moeten zijn”, zo vertelt de vrouw aan KUTV. Martinez was helemaal van slag en de in de war geraakte dierenarts zette haar even in de wacht toen opeens de vergissing aan het licht kwam. „De operatie bleek meer werk en geld te gaan kosten dan verwacht, dus ze wilden me bellen om te vragen of ik het door wilde zetten. Maar in plaats van dat ze mij belden, belden ze de eigenaresse van de andere Ziggy en dachten dat ik het was. Zij zei dat ze niet wilde dat de operatie door zou gaan en toen hebben ze hem in laten slapen.”

De dierenarts heeft inmiddels excuses aangeboden en heeft beloofd de rekening te verscheuren en hij heeft het gezin een urn en een herdenkingsplaat aangeboden. Martinez is ondertussen ziek van verdriet. „Een vreemde heeft over het leven van mijn hond besloten. Ze hebben me de keuze ontnomen om in ieder geval te kunnen zeggen: ’Laten we het proberen’.”