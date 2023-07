Plannetje minister Hongkong: staar afkeurend naar rokers

Minister Lo Chung-mau wil een rookvrije cultuur opbouwen in de stadstaat. „Sigaretten kunnen de gezondheid van ons allemaal schaden”, zei hij in het Hongkongse parlement. De regering begon afgelopen woensdag met een publieke raadpleging over manieren om het roken in de stad te beperken. Een van de ideeën die wordt besproken is of het verboden moet worden voor mensen die na een bepaalde datum zijn geboren om voor de rest van hun leven nog sigaretten te kopen.

In Hongkong is het op veel plekken in de openbare ruimte al verboden om te roken. Als mensen dat toch doen kunnen ze een boete krijgen van 1500 Hongkongse dollar (170 euro). Omdat er soms toch nog gerookt wordt in bijvoorbeeld restaurants, hoopt de gezondheidsminister dat de Hongkongers de roker met hun blikken laten weten dat hij of zij daarmee moet stoppen. De minister wil ook cameratoezicht inzetten om mensen op te sporen die roken op plekken waar dat niet is toegestaan.