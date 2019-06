Ontmoeting mogelijk door relatie Kim en Trump

De ontmoeting was binnen een dag geregeld, nadat Trump op Twitter had gezegd dat hij Kim best wilde ontmoeten. De Amerikaanse president was al van plan om met zijn Zuid-Koreaanse ambtsgenoot Moon Jae-in naar de gedemilitariseerde zone te gaan.

Trump zei kort na de ontmoeting al dat er weer gesproken gaat worden over denuclearisatie. Dat heeft Kim ook gezegd tegen staatszender KCNA.

