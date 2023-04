Wetenschappers: mogelijk kernwapen-incident op vliegbasis Volkel

De plaat komt uit een document van het Los Alamos National Laboratory, hij dateert van een paar jaar geleden en is en is volgens de Federation of American Scientists (FAS) genomen in een opslagplaats op vliegbasis Volkel. Dat leiden ze af aan de bevestiging van het ribbeltjesdak op de achtergrond. Dezelfde dakconstructie was eerder te zien op Twitterfoto’s van een bezoek van onder meer prinses Amalia aan de basis Volkel.

De vliegtuigbom op de foto mist een staartvin, is beplakt met tape en lijkt verbogen door een behoorlijke kracht. Het gaat om een Amerikaanse B61- atoombom, waarvan het een publiek geheim is dat Volkel er een honderdtal voor de VS in opslag heeft. Nederlandse F-16’s kunnen dit wapen meedragen en afwerpen op een doel. Vliegers trainden afgelopen jaar nog voor zo’n bombardement tijdens de oefening Steadfast Noon in België.

Is de kernbom echt? Dat is niet zeker. Het zou ook om een oefenbom kunnen gaan. „Maar als deze foto inderdaad van een kernwapen-incident is”, schrijft de FAS, „ dan zou dit het eerste bekende geval zijn op een vliegbasis in Europa.”

Uiterst gevoelig

Het ministerie van Defensie wil niet bevestigen of ontkrachten dat de foto van Volkel komt, of er een beschadigde bom is te zien en of we ons zorgen moeten maken. De aanwezigheid van kernwapens op Nederlandse bodem is in theorie nog steeds een geheim, al hebben ministers eerder toegegeven dat er kernwapens op vaderlandse bodem zijn. Elke mededeling over atoombommen ligt uiterst gevoelig.

De foto verscheen vorig jaar in een document voor studenten waarin sprake is van een ’Accident Response Group’ die wereldwijd in actie komt als er technische problemen zijn met Amerikaanse nucleaire wapens.

Volgens de geleerden van de FAS is waarschijnlijk dat de twee van de vier mannen bij een explosieven opruimingsteam horen. Ze hebben een document in handen met een rode markering die meestal opduikt op vrijgegeven staatsgeheimen.

Nucleaire ramp

B61-atoombommen zijn zo gebouwd dat ze alleen maar exploderen als ze worden geactiveerd, niet als ze beschadigd raken, schrijft de FAS. De kans op een nucleaire ramp door een ongelukje, brand, blikseminslag of aanrijding is minimaal.

Nederland krijgt nieuwe atoombommen, de B61-12’s, die vervoerd worden met een speciaal Globemaster-transporttoestel. Op sociale media gonsden vorige week geruchten dat zo’n toestel een vlucht maakte van Albuquerque in de VS naar Volkel.