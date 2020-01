Verzet binnen fiscus tegen nieuw aangiftesysteem ondernemers

Dat blijkt uit een presentatie die de Belastingdienst eind oktober heeft gegeven op een evenement van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het nieuwe systeem, dat eHerkenning heet. De fiscus signaleert daarin binnen eigen gelederen verzet tegen dat nieuwe inlogportaal, waarmee honderdduizenden ondernemers vanaf het begin van dit jaar verplicht moeten inloggen om hun aangifte te doen. Dat is volgens de fiscus veiliger in het nieuwe systeem.

Maar medewerkers hebben vraagtekens bij de invoer van eHerkenning. „Ook intern is er weerstand tegen implementatie van eHerkenning”, valt te lezen in de presentatie. „Interne communicatie vraagt aandacht.”

’Politiek risico’

De fiscus had ook al voorzien dat de problemen bij de invoer van eHerkenning een ’politiek risico’ zouden zijn. „Betrokkenheid ambtelijke top is noodzakelijk”, waarschuwt de Belastingdienst-medewerker daarom in de presentatie. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die al meerdere vragen stelde over eHerkenning bij de Belastingdienst, is geschrokken van de presentatie. „Dit geeft wel een behoorlijk inzicht in de problemen.”

Dat het aangiftesysteem ondanks de weerstand toch ingevoerd wordt, vindt Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) typerend voor de problemen bij de fiscus. „Als er signalen van onderuit de organisatie komen dat het niet goed gaat, moet je het proces meteen stilleggen.”

Terug naar de tekentafel

Daar sluit VVD’er Helma Lodders zich bij aan. „Als ik lees dat er op de werkvloer bij de Belastingdienst weerstand is tegen het systeem, dan denk ik dat een terugkeer naar de tekentafel een goed idee is.”

Volgens een woordvoerder van de Belastingdienst is de weerstand binnen de fiscus tegen eHerkenning de afgelopen periode af zou zijn genomen, omdat de medewerkers van de fiscus inmiddels beter geïnformeerd zijn over het systeem.

De coalitie-Kamerleden zijn niet over de snelle invoering van eHerkenning te spreken. Zij wijzen erop dat de wettelijke basis daarvoor lijkt te ontbreken, omdat de wet digitale overheid nog niet door de Tweede Kamer is behandeld. D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vindt het ’onverstandig’ en ’vreemd’ dat het portaal nu al wordt ingevoerd, voor die wetsbehandeling.

eHerkenning

Ook ondernemers bokken tegen het aangifteportaal. De kosten zijn voor hen de steen des aanstoots. Want zij moeten zo’n 30 tot 45 euro per jaar betalen om eHerkenning aan te schaffen. Aangifte doen gaat dus geld kosten. VNO-NCW en MKB Nederland eisen daarom compensatie voor de aanschafkosten. „Dat kan eenvoudig verrekend worden met de aangifte”, stelt een woordvoerder van de werkgeversclubs.

Van Weyenberg begrijpt die frustratie: „Ik snap dat de beveiliging beter moet. Maar waarom moet je betalen om aangifte te doen, kan dat niet anders?”

In de presentatie duikt ook nog op dat er 60.000 belastingplichtige organisaties zijn waarvoor eHerkenning helemaal niet beschikbaar is. Dat komt omdat ze niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Zonder die inschrijving kunnen ze geen eHerkenning aanschaffen en dus geen aangifte voor de loonheffing en de winstbelasting doen. Dat gaat bijvoorbeeld om kerkgenootschappen of goede doelen.

’Bizar’

„Dat geeft aan dat er onvoldoende over nagedacht is en wat de gevolgen van deze invoering zijn”, zegt Lodders. Bruins noemt het ’bizar’ en ’een groot probleem’. Hij vraagt samen met Omtzigt aan minister Hoekstra (Financiën) hoe kerkgenootschappen straks aangifte moeten doen.

Volgens de woordvoerder van de Belastingdienst geldt voor de 60.000 partijen grotendeels dat ze aangifte voor de omzetbelasting moeten doen. Dat kan vooralsnog via het oude portaal. Er blijven volgens de zegsman dan nog wel een paar honderd partijen over die eHerkenning wel nodig hebben, maar het niet aan kunnen schaffen. Die hebben in november een brief van de fiscus gekregen dat ze hun aangifte moeten uitbesteden aan een adviseur of dat ze een commercieel administratiepakket moeten kopen.