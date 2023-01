Ecomare op Texel vangt onderkoeld zeepaardje op

Ecomare en Diergaarde Blijdorp in Rotterdam hebben een ontheffing voor het opvangen van zeepaardjes. Het gebeurt de laatste paar jaar vaker dat er nog levende zeepaardjes op het strand worden gevonden. Eigenlijk leven de vissen in dieper en warmer water, maar mogelijk door opwarming van de zee worden de dieren nu vaker voor de Nederlandse kust gezien, aldus Natuurmonumenten. Ze duiken vooral op in de Oosterschelde en de Waddenzee.

In Nederland leven twee soorten zeepaardjes, van wie het kortsnuitzeepaardje veruit de meest voorkomende soort is. In Ecomare verblijft ook een kortsnuitzeepaardje. De visjes houden zich met hun staart vast aan zeegras. Maar bij harde wind raken ze op drift. Als ze dan in water van minder van 9 graden Celsius terechtkomen raken ze onderkoeld. Ecomare verwacht dat het opgevangen zeepaardje half mei weer terug kan naar zee.