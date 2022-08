Oproep: heeft u slechte ervaringen met een (vakantie-)huis in het buitenland?

Amsterdam - De schoonmaakster kwam nooit opdagen, de tuinman plukte je kaal of de aannemer had zijn zaakjes niet op orde. En wanneer je eindelijk besluit de droom van een tweede huis in het buitenland maar op te geven, blijkt het vakantiehuis praktisch onverkoopbaar. Heeft u slechte ervaringen met een tweede huis in het buitenland? Dan horen wij daar graag over. Reacties mogen naar m.van.de.groep@telegraaf.nl