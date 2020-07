Moeder verliest twee kinderen elf dagen na elkaar aan coronavirus

Eind vorige maand werd Byron op een zaterdagochtend wakker met ademhalingsproblemen. Rond het middaguur was hij al overleden aan de gevolgen van een hartstilstand, zo vertelt Hicks aan CNN. De dinsdag erop werd Mychaela ziek. „Ze ging naar het ziekenhuis toe met hoofdpijn en koorts. Een van haar nieren stopte ermee, en haar lever werd ook slechter. En dat bleef maar doorgaan, er kwamen steeds meer dingen bij.” Uiteindelijk overleed ze elf dagen na Byron.

„Ik had nooit gedacht dat mij dit zou overkomen. Om mijn kinderen op zo’n jonge leeftijd te verliezen.” Ze heeft het vooral ’s nachts erg moeilijk als het stil is in huis. Hicks heeft geen afscheid kunnen nemen van haar kinderen omdat ze door het virus niet bij ze mocht komen. „Ik kon er niet zijn om tegen ze te zeggen dat ze moesten vechten, vechten, vechten.”

Bryan en Michaela hadden onderliggende problemen, zo kampten ze onder meer met obesitas en astma. Ze zijn naast elkaar begraven.