Twee mensen neergestoken in centrum Delfzijl

DELFZIJL - In Delfzijl (Groningen) zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen neergestoken. Een van de twee is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht.