Illegale productieruimte waterpijptabak ontdekt in Wijchen

Bij de doorzoeking van de loods werd ruim 5500 kilo tabak in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op 2000 liter glycerine, geur- en smaakstoffen en verpakkingsmaterialen. Alle machines, tabak en toebehoren zijn afgevoerd en vernietigd. In een aangrenzend pand werd een hennepkwekerij aangetroffen.

Waterpijptabak is een product dat zonder vergunning en accijnsafdracht niet mag worden geproduceerd of voorradig mag zijn. Over de in beslag genomen hoeveelheid illegale tabak zou bijna 600.000 euro accijns afgedragen moeten worden.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket, een landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie.