Bioscopen worstelen: lege zalen en kaskrakers blijven op de plank

Bas van Rossen van Trianon in Leiden: „Dat er films draaien, wil niet zeggen dat het vol zit.” Ⓒ Hielco Kuipers

LEIDEN - Voor bioscopen is 2020 een rampjaar. Inmiddels woedt een perfecte storm: nieuwe maatregelen, beperkte horeca, teruggeschroefde bezoekersaantallen en kaskrakers die op de lange baan gaan. Ze redden het nog even. „Maar volgend jaar komen er bioscopen in de problemen.”