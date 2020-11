Gemeente Ede gaat aangifte doen als afgezaagd gewei niet binnen 24 uur terug is

Het dier werd woensdagavond aangereden op de N224 bij Ede. Flora- en faunabeheerder Victor Nuijten verloste het dier uit zijn lijden. Toen hij even een paar honderd meter verderop met de automobilist stond te praten die het dier had aangereden en vervolgens terugkeerde naar de plaats des onheils, blijkt het gewei weg te zijn.

„Het is ontzettend lomp gedrag. Het gaat er ons vooral om dat je dit gewoon uit je hoofd moet laten”, zo laat wethouder Jan Pieter van der Schans weten. Volgens Omroep Gelderland was het dier op het moment van doodschieten eigendom van de gemeente. Aangereden en overleden dieren worden normaal gesproken in natuurgebieden gelegd die niet voor mensen toegankelijk zijn, zodat aaseters hun slag kunnen slaan.