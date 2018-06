Oud-VVD-leider Nijpels wordt SER-lid

Nijpels werd begin jaren 80 op 32-jarige leeftijd VVD-leider als opvolger van Hans Wiegel. Tot 1990 was hij afwisselend fractievoorzitter, minister en kamerlid. Hij vertrok uit Den Haag om burgemeester van Breda te worden, later werd hij onder meer benoemd als commissaris van de Koningin in Friesland. De voormalige politicus is al sinds eind vorig jaar voorzitter van de door de SER ingestelde Borgingscommissie Energieakkoord.

Naast Nijpels krijgt de SER nog drie nieuwe kroonleden. Het gaat om drie vrouwelijke hoogleraren. Alle vier nieuwe leden vervullen vacatures.

De kroonleden van de SER zijn onafhankelijke deskundigen. Zij vervullen vaak een bemiddelende rol tussen de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers die in dit belangrijke economische adviesorgaan van het kabinet zitten.