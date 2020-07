Woonwagencomplex in Deventer ontruimd om grote brand in loods

De brand brak uit in een loods waar een metaalbewerkingsbedrijf in zit. Ⓒ News United

DEVENTER - In Deventer heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed in een loods aan de Danzigweg. Ongeveer veertig mensen op een nabijgelegen woonwagencomplex zijn uit voorzorg geëvacueerd, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. Zover bekend is, raakte niemand gewond.