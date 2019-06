Vandaag weer bar en boos: code geel voor heel het land

Volgens het weerinstituut trekken onweers- en hagelbuien vanaf de tweede helft van de middag van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal kan in korte tijd veel neerslag vallen.

„Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen”, meldt de weerdienst nog.

Het onweer zal rond 16.00 uur in Zeeland aankomen. Vanaf dan geldt in die provincie code geel, zoals het er nu naar uitziet. In Limburg en Noord-Brabant gaat die waarschuwing een uurtje later in, andere provincies meer noordelijk volgen. In Groningen geldt code geel van 20.00 tot 23.00 uur.

Druk op de weg

Vrijdag trekken veel mensen eropuit vanwege het lange pinksterweekend waardoor het extra druk zal zijn op de Nederlandse wegen.

De grootste verkeersdrukte wordt verwacht op de wegen naar de Veluwe, het zuiden, naar de kust en naar de veerdiensten richting Waddeneilanden. Ook op de wegen in het midden van het land en Zeeland is het waarschijnlijk tot in de vroege avond druk. De ANWB denkt dat de piek tussen 15.00 en 19.00 uur ligt.

Volgens de ANWB kiezen ook veel mensen voor een verblijf in het buitenland. Duitsland, België en Frankrijk zijn de populairste bestemmingen.

Bekijk ook: Code oranje voor hele land behalve Zeeland