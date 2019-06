Vrijdag weer bar en boos: code geel voor heel het land

De schade de afgelopen dagen liep flink op. Ⓒ ANP

DE BILT - Omdat het vrijdagmiddag flink gaat onweren in combinatie met zware windstoten, kondigt het KNMI landelijk code geel af. Volgens het weerinstituut trekken onweers- en hagelbuien vanaf de tweede helft van de middag van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal kan in korte tijd veel neerslag vallen.