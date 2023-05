IBM-werknemer die al 15 jaar op ziekteverlof is, eist loonsverhoging

In september 2008 ging Ian Clifford uit het graafschap Surrey, in het zuidoosten van Engeland, met ziekteverlof bij technologiebedrijf IBM. Wat er precies met hem aan de hand was, werd niet bekendgemaakt, maar de man bleef vijf jaar afwezig. In april 2013, na bijna vijf jaar thuis te hebben gezeten, diende hij een klacht in tegen zijn werkgever. Het probleem? Zijn loon was in die vijf jaar niet gestegen en hij had geen vakantiegeld uitbetaald gekregen.

Lucratief compromis

IBM en Clifford, toen een dertiger, vonden toen een compromis. Een lucratief compromis voor Clifford: hij kreeg een speciaal plan van IBM aangeboden. Dat plan maakt het mogelijk dat mensen die niet meer kunnen werken, toch nog aanblijven als werknemer zonder de verplichting te hebben om te werken. Val je daaronder, dan blijf je 75 procent van een afgesproken bedrag krijgen tijdens je ziekteverlof.

In het geval van Clifford ging het over omgerekend 82.000 euro per jaar, en zolang hij niet kwam werken kreeg hij dus 61.533 euro per jaar. Dat plan werd afgesloten tot hij 65 zou worden en met pensioen gaat. Gedurende die tijd zal hij 1,7 miljoen euro ontvangen hebben. Alsof dat nog niet genoeg is, kreeg hij in 2013 ook 9.800 euro voor het vakantiegeld dat hij niet uitbetaald gekregen had. Hij moest wel een document ondertekenen dat hem verplichte nooit meer een klacht om dezelfde reden in te dienen.

Nieuwe klacht

En toch heeft Clifford, die nog altijd met ziekteverlof is en niet werkt, zijn werkgever in februari 2022 opnieuw voor de rechtbank gedaagd. Ditmaal beschuldigt hij IBM van discriminatie omdat zijn salaris in de voorbije 15 jaar ondanks de stijgende inflatie niet gestegen is. Hij noemt het bedrag dat hij krijgt „niet genoeg.” „De bedoeling van dat plan was om mensen die niet kunnen werken toch zekerheid te geven. Dat is niet langer zo.”

Een arbeidsrechtbank in het Britse Reading heeft die klacht nu geseponeerd. „U krijgt al een heel substantieel bedrag en een voorkeursbehandeling”, zei rechter Paul Housego.