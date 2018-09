Twitterende ambtenaar niet naar oude functie

Hij zei geschrokken te zijn van de inhoud van de tweet. Yasmina Haifi schreef daarin dinsdag dat de radicaalislamitische terreurbeweging IS „een vooropgezet plan van zionisten” is die „bewust de islam zwart willen maken”. Aanleiding was de discussie over de onrust in de Schilderswijk door recente betogingen van voor- en tegenstanders van IS, voorheen ISIS.

De uitspraak paste volgens Opstelten op geen enkele manier bij haar functie bij het Nationaal Cyber Security Center. „Daarom is ze direct geschorst. Zij is niet de goede vrouw op de goede plek”, zei Opstelten. Hij zei dat ze op Personeelszaken niet betrokken was bij beleidsmatige of inhoudelijke zaken, maar wel mensen moest aannemen.

Voor ambtenaren gelden regels voor het twitteren, zei Opstelten. „Wat iemand zelf vindt, daar heb ik het niet over, het gaat erom wat je naar buiten brengt als ambtenaar.” Daarbij is het zaak je te gedragen zoals bij je functie past. „En dit paste op geen enkele manier. Als we wisten dat ze dit zou doen, hadden we haar niet aangenomen.”