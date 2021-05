Cummings haalt uit naar Brits coronabeleid

Premium Columns

Coronaspoor loopt naar virusexperimenten in Wuhan

Dinsdag berichtte De Telegraaf: ’Nieuwe vragen bij rol Chinees onderzoeksinstituut’. Aanleiding was een artikel in The Wall Street Journal over een rapport van een Amerikaanse inlichtingendienst: ’Drie onderzoekers van China’s Wuhan Institute of Virology werden zo ziek in november 2019 dat ze zieken...