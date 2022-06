Schadelijke software voor mobiele telefoons uit de lucht gehaald

Volgens de Nederlandse politie zijn „tienduizend slachtoffers losgekoppeld van het FluBot-netwerk” en zo’n 6,5 miljoen schadelijke sms’jes tegengehouden.

FluBot werd eind 2020 voor het eerst gezien. In 2021 verspreidde de malware zich snel. Dat gebeurde doordat mensen een sms’je kregen met een link erin. Daar konden ze een app installeren om zogenaamd de bezorging van een pakketje te volgen, of een voicemailboodschap te beluisteren. In werkelijkheid volgde de app alles wat de gebruiker deed. Het programma verzamelde bijvoorbeeld wachtwoorden voor internetbankieren.

De schadelijke software stuurde ook links naar alle mensen in de contactenlijst van de besmette telefoon. Zo kon FluBot zich verspreiden. De malware werkte alleen op smartphones met het besturingssysteem Android.

Behalve in Nederland waren ook agenten in België, Finland, de Verenigde Staten, Spanje, Australië, Hongarije, Ierland, Roemenië, Zweden en Zwitserland bij het onderzoek betrokken.